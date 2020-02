Briti valitsuse plaani järgi oskusteta töölisi enam riiki vastu ei võetaks

Valitsuse sõnul peavad aitama tööjõuturu nõudmisi täita need 3,2 miljonit Euroopa Liidu kodanikku, kes on taotlenud luba Suurbritanniasse jääda.

Valitsus osutas ka põllumajanduse hooajatööliste skeemi neljakordistamisele 10 000-ni ning noorte mobiilsuse korraldamisele, mis võimaldab igal aastal Suurbritanniasse tulla 20 000 noorel.

Sisserände Nõuandekomitee (MAC) soovituste järgi alandataks oskustöölise palgaläve Suurbritanniasse lubamiseks 30 000 naelalt 25 600 naelale. MAC-i sõnul aitaks see värvata õpetajaid ja oskustega tervishoiupersonali.

Kui palk on 20 480-25 600 naela, saab siiski viisat taotleda, kui ametikohal on eriline tööjõupuudus või taotlejal on erialane doktorikraad.

Praegu on selline tööjõupuudus näiteks tsiviilinseneride, arstide, õdede, psühholoogide ja klassikaliste balletitantsijate hulgas.

Välistudengid peavad hakkama Suurbritannias õppimiseks omama õppekohta õppeasutuses, oskama inglise keelt ja olema võimelised näitama, et suudavad end ülal pidada.

Valitsuse plaanide elluviimiseks peavad parlamendi mõlemad kojad heaks kiitma uue sisserändeseaduse.