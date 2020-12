Britid hoiatavad: tõsistele allergikutele uus Pfizeri koroonavaktsiin ei sobi

Ravimiamet tegi hoiatuse pärast seda, kui kahel inimesel oli pärast vaktsiini manustamist tekkinud allergiline reaktsioon, kirjutab Business Insider.

Suurbritannia hakkas inimesi vaktsineerima teisipäeval, pärast seda, kui ravimiamet oli vaktsiini 2. detsembril heaks kiitnud.

Suurbritannia on maailmas esimene riik, mis hakkas Pfizeri vaktsiini kasutama. Vaktsineerimine ei ole kohustuslik.

Briti valitsus on varunud 800 000 doosi Pfizeri ja BioNTechi vaktsiini, mis manustatakse inimestele lähinädalatel. Tellimus on esitatud kokku 40 miljonile doosile, millest piisab 20 miljoni inimese vaktsineerimiseks, sest igaühele on vaja kaht süsti.