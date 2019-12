Britid reklaamivad ettevõtjatele tehtud Brexiti lehel Eesti e-residentsuse programmi

„E-residentsus on brittide jaoks kasulik, kuna see tähendab, et nad saavad jätkata EL-is äri ajamist ilma füüsiliselt Suurbritanniast lahkumata,” ütleb ta. Küll aga täpsustab Vatter, et e-residentsus ei anna koheselt elamisluba Eestis. E-residendiks saamine võtab tema sõnul aega umbes kaks kuud, samas võib see ka kiiremini minna.

Ka kirjeldab Vatter, kuidas tänaseks on juba olemas erinevad ettevõtted, kes aitavad e-residentidel kogu paberimajandusega hakkama saada – olgu see siis kas tegevusaadressi võimaldamisel, raamatupidamisteenuste või muude asjade ettevõtte tegevuseks vajalike teenustega abistades.

Praeguse seisuga on e-residentide hulgas 3200 britti. Nendega on seotud 450 ettevõtet, mille tegevuspaigaks on jätkuvalt Suurbritannia. Novembris ületas e-residentide loodud Eesti ettevõtete arv 10 000 piiri, neist 7000 on loodud just viimase kahe aasta jooksul. E-residente kokku on üle 62 000.