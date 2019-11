British Airways jõudis jõulukatastroofi hirmus pilootidega palgakokkuleppele

Palgakokkuleppe kohaselt tõuseb British Airwaysi pilootide palk järgmise kolme aasta jooksul keskmiselt 11,5 protsenti, kirjutab Financial Times. Lennufirma leppis värskes leppes ka pilootide nõudega siduda nende töötasu inflatsioonikaitsega.

Palgakokkuleppega paranevad ka British Airwaysi pilootide töötingimused, nende graafikud muudetakse inimlikumaks ja nad hakkavad senisest paremaid lennupiletite soodustusi saama. Leppe peavad pärast lennufirma ja ametiühingu vahel toimunud läbirääkimisi veel heaks kiitma ka piloodid ise. Neid esindav ametiühing on öelnud, et soovitab neil see vastu võtta.

Kui piloodid seda teevad, tähendab see lõppu British Airwaysi viimastele tormilistele kuudele, kus lennufirma pidi läbi tegema oma ajaloo esimese pilootide streigi. Septembris aset leidnud 48-tunnise tööseisaku ajal tühistati 2325 lendu, mis läks Bristih Airways emafirmale IAG-le maksma umbes 137 miljonit eurot.

British Airways tegevjuht Alex Cruz on sattunud viimastel kuudel tohutu surve alla, kuna IAG tegevjuht Willie Walsh on öelnud selgelt välja, et tahab, et see olukord kiiresti lahendataks. British Airwaysi ametlik kommentaar oli värskele leppele, et nad rõõmustavad asja positiivse arengu üle.

Eelmisel kuul andis IAG teada, et pilootide septembrikuine streik oli juba avaldanud negatiivset mõju ettevõtte kasumlikkusele. Kolme kuu lõikes (juulist septembrini) vähenes ettevõtte kasum seitse protsenti ehk 1,43 miljardi euroni.