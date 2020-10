British Airwaysi juht lahkub lennundusajaloo kõige hullema kriisi keskel ametist

„Me püüame praegu hakkama saada lennundusajaloo kõige hullema kriisiga ja ma olen veendunud, et need sisemised liikumised tagavad selle, et IAG väljub sellest olukorrast tugeval positsioonil,” märkis British Airwaysi emafirma IAG tegevjuht Luis Gallego pressiteate vahendusel, kirjutab CNBC. IAG koondab enda alla veel Aer Linguse, Iberia, Vueling Airlines'i jpt.

Koroonapandeemia puhkemine on andnud enneolematu löögi lennundussektorile, peatades väga suurel määral selles tegutsevate ettevõtete töö. Üle 40 lennufirma on juba koroonakriisile alla vandunud ning lennundusekspertide sõnul on sel kuul neid veelgi lisandumas.

Alex Cruzist, kes alustas oma karjääri USA ühes suurimas lennufirmas American Airlines’is, sai British Airwaysi tegevjuht 2016. aasta aprillis. Enne seda töötas ta pikalt, alates 2009. aastast Vuelingu tegevjuhina. Ta asus sellesse ametisse pärast seda, kui tema enda 2006. aastal asutatud lennufirma Clickair ühines Vuelinguga. Cruz jääb British Airwaysi juhatusse edasi, kuid ilma otseste kohustusteta.

Cruzi ameti üle võtnud Doyle on lennundusgrupis töötanud 1998. aastast. Ka British Airwaysis on ta varasemalt olnud mitmetel erinevatel positsioonidel. 2016. aastast kuulub ta lennufirma juhtkonda, vastutades lennuvõrgu, lennukipargi ja koostöösuhete eest. Aer Linguse tegevjuhi ametis on ta olnud 2019. aasta jaanuarist.

IAG aktsia langes hommikul selle uudise peale 0,2%.