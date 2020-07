Brittide ettepanek töökohtade ja äride päästmiseks: tasuta 500 naelane vautšer igale inimesele päris poes ostmiseks

Ettepaneku kohaselt saaks inimestele anda kuni 500 naela väärtuses tasuta vautšereid, et aidata süstida raha nendesse aladesse- näiteks jaemüüki- mis Covid-19 pandeemiast tingitud karantiiniajal kõige rohkem kannatanud on, kirjutab Edinburgh News.

Ettepaneku kohaselt saaksid kõik täiskasvanud 500 naelase ning lapsed 250 naelase vautšeri. Neid saaks kasutada teatud sektorites, näiteks jaekaubanduses, kunstis, heaoluteenustes- neis mis koroonapandeemias kõige enam kannatada on saanud.

Kava kohasel võiks vautšer olla tagastamatu makse ning see jõuaks inimesteni kas kupongi või kiipkaardina, mille kehtivusaeg on 12 kuud. Rahaks vahetada seda ei saa, mis peaks sundima inimesi tarbima, mitte säästma.

Plaan on, et vautšereid saab kasutada kaupluses, mitte veebis. Koroonaviiruse teise laine tulekul need deaktiveeritakse ning kasutada saab neid jälle pärast ärettevõtete taasavamist.

Kava pakkus välja mõttekoda Resolution Foundation ning see aitaks vaatamata kummitavale majanduslangusele säästa sadu tuhandeid töökohti. Mõttekoja kinnitusel ei ole mõtet lihtsalt raha jagada, sest rikkamad perekonnad suunaksid selle tõenäoliselt tarbimise asemel säästmisse.

Sarnaseid skeeme on kasutatud ka mujal. Näiteks Hiinas, Taiwanis ja Maltal, et aidata majandust üles ehitada.

Taiwanis saavad inimesed vautšereid kasutada kaupade ning teenuste soetamiseks poodides, restoranides, turgudel, kultuuriasutustes, hotellides ning raudteetranspordi kasutamiseks. Neid ei saa kasutada veebipoodides ning ka teatud toodete, näiteks sigarettide ostmiseks.

„Sotsiaalsel distantseerumisel on ettevõtetele ja sektoritele, näiteks jaemüügile, heaoluteenustele, turismile ning meelelahutusele väga suur mõju. See on ka põhjus, miks paljud nende sektorite töökohad on ohus,“ selgitas mõttekoja esindaja James Smith. Sestap peabki rahandusministeeriumi majanduse toetuse kava praegusi erandlikke väljakutseid peegeldama.

„Koos ajaloo suurima tööturu toetamise paketiga peaks rahandusminister tooma elanikud kulutama kohtades, kus seda on kõige rohkem tarvis,“ lausus ta.