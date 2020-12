Brittide isoleerimine kukutas musta kulla hinda. Ka börsidel lastakse aadrit

Euroopa juhtivate aktsiaindeksite tänane kukkumisprotsent on valdavalt kahe ja kolme vahel.

USA WTI naftasordi hind kukkus täna ligi kuus protsenti, 46,22 dollarini barrelist. Brenti nafta hind langes Londonis 5,4 protsenti, 49,43 dollarini.

Tegemist on suurima nafta päevase kukkumisega alates juunist. Kuna Suurbritannia on läinud suurel määral lukku ning ka Euroopas tugevdatakse liikumispiiranguid, siis tähendab see vähem liikumist. Kui liigutakse vähem, siis kulub ka vähem kütust.

„Uudised koroonaviiruse uuest lainest kõigutavad riskiisu ja nafta hinda," ütles UBSi naftaanalüütik Giovanni Staunovo Reutersile. „Investorid peavad saama aru, et suurema nõudluse ja kallima nafta tee on hüplik."

Brenti nafta hind kerkis alles esmakordselt alates märtsist üle 50 dollari taseme, kuna loodeti COVID-19 vaktsiinide levikut.

Venemaa asepeaminister Aleksander Novak ütles laupäeval, et üleilmne naftanõudlus on jätkuvalt 6-7 miljonit barrelit ööpäevas alla kriisieelset taset.