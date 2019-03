Browder esitas Swedbanki kohta Rootsis kuriteoteate

Swedbank teatas, et pole veel Browderi kaebust näinud. „Juhtumite puhul, kus võimud alustavad uurimist, teeme me täies mahus koostööd nendega ja näeme positiivsena, et neid probleeme uuritakse," ütles Swedbanki esindaja Reutersile.

Reutersi andmetel pöördus Browder Rootsi prokuratuuri, politsei, rahandusministeeriumi ja majanduskuritegusid uuriva ameti poole.

„Järgmine samm on määrata prokurör, kes vaatab kaebust ja otsustab, kas eeluurimine tuleks algatada või mitte," ütles majanduskuritegusid uuriva ameti esindaja.

Browderi kaebuse kohaselt kanti väidetavalt 176 miljonit dollarit Danske Banki Eesti harust ja Leedu UKIO pangast Swedbanki kontodele.

Rootsi televisiooni uudisteportaal SVT Nyheter teatas veebruaris, et Swedbank võib olla tegelenud ulatusliku ja süstemaatilise rahapesuga. SVT Nyheteri andmetel on kokku kahtlaste Swedbanki kontode ja Danske panga vahel Baltimaades liikunud vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni. Tehingud olevat toimunud aastatel 2007-2015.