Browderi uus rahapesu-avaldus heidab varju ka tuntud Eesti ettevõtetele

Suurim rahaliigutus Leedu Ukiost Swebanki tuli 35 236 415 dollari väärtuses Saint Kitts ja Nevise ettevõtele Esterson Enterprises ettevõttelt Azor Business. Esterson Enterprise'le kuulub ka kohalik ettevõte Esterson OÜ, mille omanikeringis on Roman Stroykov ning lisaks kaks Vene kodanikku Ivanna Savchuk ning Igor Zakharov. Stroykov on olnud ettevõtte osanik alates 2006. aastast. Aastatel 2005–2008 oli Esterson OÜ juhatuse liige samuti Vladimir Griškov, kirjutas Äripäev.

Suurimate Ukio Bankasest Swedbanki Eestisse raha kandjate seas on ka Dalion Trade, kes kandis ehitusmaterjalide firmale Krimelte 8 850 403 dollarit. Eile õhtupoolikul ei osanud ettevõtte juht Jaan Puusaag asja selgitada.

Üle miljoni dollari laekus Ukio Bankase klientidelt ka Swedbank Eestis kontosid omanud Frantini Alliance LLP-le, Artamis Trading Limited'ile, Telco Broadband Groupile, Anava Eestile, MTF Logisticsile, Larsberg Associates Ltd., Interchemie weren De Adelaar Eesti ASile, Avia Company Inc., Haddington Associates Ltd, OÜ Habgees, Arkanar Invest LLC-ile.

Ka sellised tuntud ettevõtted on Ukio Bankast Swedbanki laekunud kahtlaste maksete saajate seas nagu Henkel Makroflex AS, AS Metaprint, Espak AS, Glaskek Tartu AS, Kesko Agro Eesti AS, Ärimaja AS, AS Atko Tours, AS Toila Sanatoorium, Pühajärve puhkekodu AS.

Investor Bill Browder esitas Rootsi võimudele kuriteoteate seoses Swedbanki väidetava rolliga Danske Banki ja Ukio bankase rahapesuskandaalis.

Swedbank teatas, et pole veel Browderi kaebust näinud. „Juhtumite puhul, kus võimud alustavad uurimist, teeme me nendega täies mahus koostööd ja näeme positiivsena, et neid probleeme uuritakse,” ütles Swedbanki esindaja Reutersile.

Reutersi andmetel pöördus Browder Rootsi prokuratuuri, politsei, rahandusministeeriumi ja majanduskuritegusid uuriva ameti poole.

„Järgmine samm on määrata prokurör, kes vaatab kaebust ja otsustab, kas eeluurimine tuleks algatada või mitte,” ütles majanduskuritegusid uuriva ameti esindaja.

Hermitage Capital Management langes Dmitri Klyuevi organiseeritud kuritegeliku grupi ohvriks, kuna Vene advokaat Sergei Magnitski avastas 230 miljoni dollarilise rahavarguse. Selle tõttu advokaat mõrvati vanglas.

Raha jäljed viisid läbi Danske Banki Eesti filiaali ja Ukio Bankase Swedbanki Balti ja Rootsi üksusteni. 230 miljonist dollarist läbis läbi nende kahe panga ja Swedbanki kliendikontode 176 miljonit dollarit.

Ärilehele teadaolevalt kanti Browderi süüdistuste kohaselt kokku 158 597 244 dollari väärtuses Ukio Bankasest raha Swedbanki Eesti, Läti, Leedu ja Rootsi 590 kliendile. Nende osas on põhjust kahtlustada rahapesu, mille lätteks on Hermitage fondilt varastatud raha.

Lisaks sellele toimus rahapesu läbi Danske Banki Eesti filiaali. Danske Banki Eesti filiaalist liikus 18 miljonit dollari väärtuses raha edasi 77 kliendikontole Swedbank Eestis, Lätis ja Leedus.

Rootsi televisiooni uudisteportaal SVT Nyheter teatas veebruaris, et Swedbank võib olla tegelenud ulatusliku ja süstemaatilise rahapesuga. SVT Nyheteri andmetel on kokku kahtlaste Swedbanki kontode ja Danske panga vahel Baltimaades liikunud vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni. Tehingud olevat toimunud aastatel 2007-2015.