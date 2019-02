Buffett on valmis toetama Bloombergi USA presidendiks pürgimist

Berkshire Hathaway juhatuse esimees Warren Buffett ütles CNBCile, et ta toetaks kolm korda New Yorki linnapeana teeninud miljardär Mike Bloombergi, kui viimane nõustuks USA presidendiks kandideerima.

Laupäeval avalikustas Berkshire aastaaruande, kus Buffett märkis, et ettevõttel on 112 miljardi dollariline rahakuhila, kuid ostmiseks on ettevõtete hinnad taevas.