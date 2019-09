Burger King tuleb Eestisse, esimesed kiirtoidurestoranid avatakse eeloleval talvel

Juba 2016. aastal maailma esimese ujuva Burger Kingi restorani avanud Tallink omandas sel nädalal sõlmitud lepingu alusel restoranideketi frantsiisiõigused Balti riikides. Ettevõtte teate kohaselt avatakse järgnevatel aastatel Burger Kingi ikoonilisi restorane Eestis, Lätis ja Leedus ning Tallinkile kuulub iga avatud restorani litsents 20 aasta vältel. Esimesed restoranid Eestis on plaanis avada juba sel talvel.

Frantsiisilepingu alusel kuulub Tallink Grupile iga avatud restorani litsents 20 aasta vältel. Esimene restoran avatakse Tallinnas eeldatavalt tänavu talvel ning esimesed restoranid Lätis ja Leedus 2020. aasta esimeses pooles. Restoranide avamisega loob Tallink Grupp kolmes Balti riigis kokku ligikaudu 800 uut töökohta.

1954.aastal asutatud Burger King on maailma suuruselt teine hamburgerirestoranide kett. Maailmas on üle 17 000 Burger Kingi restorani enam kui 100 riigis. Peaaegu kõik restoranid on iseseisvad, frantsiisilepingu alusel töötavad toitlustuskohad, millest paljud on olnud pereärid juba aastakümneid.

Burger Kingi nn lipulaevaks võib pidada üsna suurt hamburgerit nimega Whopper.

“Oleme kindlad, et ka siinsetele klientidele hakkavad meeldima meie lõkkel küpsetatud maitsetega tooted, sealhulgas meie ikooniline Whopper burger,“ avaldas lootust Burger Kingi emafirma Restaurant Brands International Inc. Burger King ja Popeyes EMEA regiooni president David Shear.