Büroohotellide võidukäik ja huvide muutus: kümme olulisemat tähelepanekut ärikinnisvaraturult

Multifunktsionaalseid laohooneid saadab edu

See on sõna, mis ilutseb mitmete uute stockoffice'i tüüpi hoonete pakkumistes. See tähendab, et üürnikud saavad ühe katuse alla koondada nii lao-, büroo- kui ka kaubanduspinna või näidistesaali. Seni mitmel erineval pinnal tegutsenud ettevõtted peavad nüüd uues hoones küll mõnevõrra kõrgemat üüri tasuma, kuid võidavad soodsamatelt kõrvalkuludelt ja saavutavad parema efektiivsuse kasvõi logistika arvelt. Sellistel hoonetel oli 2019. aastal hea täituvus. Tehingute sõlmimisele aitasid kindlasti kaasa ka nähtavad asukohad peamagistraalide ääres, esinduslikkus ja kaasaegsed töötingimused. Kirjeldatud pinnad sobivad üldjuhul väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Arvukalt sarnaseid projekte on veel ehitamisel ja valmimisel.

Tasuta parkimine - kuidas seda saab?

Väljend "tasuta parkimine" muutub kinnisvarapakkumistes aina harvemaks, kuid paljudele aina kaalukamaks. Tallinna üldine liiklus- ja parkimiskorraldus surub autod kesklinnast üha kaugemale. See paneb omakorda suurema surve alla kesklinna äärealad, kus parkimine ärihoonete ümber on olnud pikki aastaid tasuta või sümboolse tasu eest. Paljud kliendid ei suuda kohaneda olukorraga, et Mustamäel, Tammsaare tee ja Pärnu mnt ristmikul või Ülemistel ei saa tasuta parkida. Tuleb leppida, et kui aastaid tagasi sõlmitud kokkulepped võimaldasid tasuta või väga soodsat parkimist, siis edaspidi jääb selliseid võimalusi aina vähemaks. Uusarendustes, olenemata asukohast, enam tasuta parkimiskohti oodata ei ole, sest ühest küljest soovivad arendajad oma kasumit maksimeerida, teisalt on maa-alused parklakorrused ja parkimismajade ehitamine väga mahukad investeeringud.