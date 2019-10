Business Harvard Review avaldas maailma majandust enim muutnud ettevõtted

Toimetas: Romet Kreek reporter RUS

Neste Porvoo naftarfineerimistehas Foto: Neste

Ajakiri Business Harvard Review avaldas nimekirja ettevõtetest, kes on suutnud maailma senist majandusmudelit oluliselt muuta. Need ärid on välja tulnud täiesti uute lahendustega, mis osutusid ka ettevõtte enda jaoks kasulikuks.