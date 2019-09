Bussifirma: Venemaa tasuta viisaga eestlased ummistavad Narva Sõpruse silla

Piiriametnikud teevad küll Remmeli hinnangul head tööd, aga takistuseks on puudulik taristu ning kitsas sild. Igal aastal käib Venemaal Lux Expressi bussidega 40 000 Eesti kodanikust reisijat, Remmeli hinnangul suureneb reisijate hulk tänu e-viisadele tuleval aastal umbes kümnendiku võrra.

Seni läksid Venemaa viisad näiteks neljaliikmelisele perekonnale maksma ligi 250 eurot, mida paljud pidasid ebamõistlikult kalliks. Lux Expressi Venemaa ärisid juhtiva Remmeli sõnul teevad tasuta e-viisad Peterburi ja Leningradi oblastisse reisimise väga lihtsaks, samas on pudelikaelaks Narva-Ivangorodi piiripunkt. „Bussidele on küll piiri läbimisel niinimetatud roheline koridor, aga ka see on juba väga hõivatud,“ selgitas Remmel. „Ühtegi väljumist seetõttu enam liinireisidele sobivatel kellaaegadel lisada ei saa. Kui me tahame lisaväljumist, öeldakse meile nii Eesti kui Venemaa asutuste poolt, et piiril on ajad kinni.“

Lõuna pool Peipsit asuvates Koidula ja Luhamaa piiripunktides selliseid probleeme pole, aga neist pole Remmeli arvates abi Tallinnast Peterburi sõitmisel. „Ka Soome-Vene piiri läbilaskevõime on hea, aga Narva-Ivangorodi piiripunkt vajab mõlemal pool jõge investeeringuid,“ märkis ta.

Iseäranis võib Remmeli sõnul oodata lastega perede ja noorte reiside kasvu Piiterisse.

„Omaette küsimus on ka see, kas kasv toimub koheselt või mitme kuu jooksul,“ selgitas ta. „Vene pool loodab, et e-viisade tõttu peaks turistide hulk suurenema 40-50 protsenti, aga näiteks Kaliningradi oblastis kehtestati e-viisad alates juulist ja seal prognoositakse aasta lõpuks vähem kui kümneprotsendilist kasvu.“