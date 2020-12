Bussifirmad pakuvad keelule vaatamata reise Venemaale

Kui tahta praegu Tallinna-Peterburi bussiliinile piletit osta, siis näiteks kolmel korral nädalas võib selle saada bussifirma Ecolines käest. Ja nagu nad oma lehel kirjutavad, siis reis Tallinnast kulgeb Narva piiripunktini. Sealt edasi ületavad reisijad piiri jalgsi ning teisel pool piiri ootab teine buss. Asi on selles, et koroonaviiruse leviku tõttu ei luba Venemaa busse üle piiri.

Seaduse silmis on aga murekoht selles, et Ecolines tegutseb sellel liinil rahvusvahelise liiniloa ehk sellise loa alusel, mis lubabki sõita liinil Tallinn-Peterburi. "Sellist liini nagu Tallinn-Peterburi praegusel hetkel ei eksisteeri, sest piiri ei ole võimalik ületada. Aga selleks, et vedu oleks seaduslik, selleks peab olema siseriiklik liiniluba," märkis maanteeameti ühistranspordi järelevalve talituse juhataja Ahto Pahk.

Kuigi Ecolines ja teised sarnaselt üle piiri Venemaale reisijatevedu korraldavad bussifirmad on pälvinud ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve (TTJA) ameti tähelepanu, ütles Ecolines Estonia juht Elis Kovaljov e-kirja teel, et ei mõista, miks ametiasutused selle teema üles on võtnud.

