Bussifirmad tahavad piirangute leevenemise järel reisijate hajutamiseks riigilt toetust, minister Taavi Aas näeb lahendust maskide kandmisel

Ehkki viirusekriis on linnadevahelist bussiliiklust vähendanud umbes 90 protsenti, pole reisijad kadunud ja viimased nädalad näitavad taas väikest kasvu, vahendas ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Ohutuse huvides paigutatakse reisijad teineteisest eemale ja vaadatakse, et bussi täituvus poleks üle 50 protsendi. Küsimus on aga selles, mis hakkab juhtuma piirangute leevenedes.

"Kui Taani hakkas kehtestatud meetmeid lõdvendama, siis esimene nädalavahetus olid paljud linnadevahelised bussid rahvast puupüsti täis, millest lähtuvalt oli Taani transpordiministeerium sunnitud ikkagi jõuliselt asja sekkuma," selgitas Lux Expressi tegevjuht Janno Ritsberg.

"See on selge, et majanduslikult ei ole tasuv niimoodi sõita, et buss on pooltühi. /.../ Riik võiks pisut appi tulla kommertsvedajatele selle taastamise perioodis, et pisut toetada," sõnas AS-i GoBus juht Andrei Mändla.

Majandusminister Taavi Aas ütles, et maakonnaliinide poolt on veel sarnaseid taotlusi.

"Me oleme seda arutanud ja tegelikult on niimoodi, et me mingiks ajaks suudaksime katta ka need väiksemad bussid suuremate bussidega ja tekitada mingisugused tihendamised, aga kui vaadata pikemat perspektiivi, siis tegelikult lahendus on siin ainult maskide kasutamine," ütles minister.

Maskide kasutamine on tema sõnul otstarbekas ka äritulust elatuvatel linnadevahelistel liinidel. Bussifirmade esindajate sõnul peaks eksperdid siis selgelt ütlema, et maskid on väljapääs.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i uudisteportaalis.