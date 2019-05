Bussijuhid valmistuvad rasketeks palgakõnelusteks

Transpordi Ametiühingu bussijuhtide koordinaatori Aare Kübarsepa sõnul lõppevad kõik bussiettevõtete palkasid sisaldavad kollektiivlepingud, kaasaarvatud sektorileping, käesoleva aasta lõpus.

Bussinduse sektoritaseme kollektiivlepingut on ligi aasta aega läbi räägitud ja tänaseks on see jõudnud riikliku lepitaja lauale. "Bussijuhid valmistuvad rasketeks läbirääkimisteks oma tööandjatega ja optimismi kokkuleppe saavutamiseks on seekord vähe," rääkis Transpordi Ametiühingu esimees Üllar Kallas lisades, et sellest tulenevalt alustatakse jõulist aktsioonide ettevalmistamist.

Kübarsepa sõnul ei saa tööandjad bussijuhtide palka tõsta, kuna liinihangetel on tihedas konkurentsis ettevõtted teinud oma pakkumised selliselt, et töötasude mahajäämust ei ole võimalik likvideerida: "Lahendus kujunenud olukorrale on täna valitsuse käes - kas leitakse lisaraha bussijuhtide palkadeks või mitte," selgitas Kübarsepp.

Sektorilepingu järgi on kõigile turuosalistele kohustuslikus korras bussijuhtide miinimumtöötasu täna 945 eurot.