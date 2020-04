Bussijuhtide palgatõus lükkub edasi töökohtade säilitamise nimel

Autoettevõtete Liit ja Transpordi Ametiühing allkirjastasid tänavu jaanuaris ühistranspordisektorit puudutava kolmeaastase üldtöökokkuleppe, mille kohaselt pidi bussijuhtide miinimumalk alates 13. aprillist tõusma 1050 eurole. 24. aprillil allkirjastasid lepingupooled üldtöökokkuleppe muudatuse, mis lükkab palgatõusu edasi ja mille kohaselt bussijuhtide miinimumtöötasu täistööajaga töötamisel perioodil 13.04- 31.05 on 945 eurot.

Autoettevõtete Liidu tegevjuht Villem Tori teatas, et väärivad bussijuhid kahtlemata suuremat töötasu, kuid kriisi ajal ei ole palgatõusu kahjuks võimalik läbi viia. „Bussireisijate ja -tellijate arv on eriolukorra tõttu drastiliselt langenud ning bussiettevõtjad on sattunud väga kiiresti suurtesse majanduslikesse raskustesse. Seetõttu tuleb bussijuhtide palgatõus edasi lükata, mis aitaks kaasa nii bussifirmade ellujäämisele kui ka töökohtade säilitamisele," selgitas Tori.

„Olukord on meile kõigile ootamatu ning teeme kõik, et kriisist väljudes oleks töö alles võimalikult paljudel bussijuhtidel," ütles liidu tegevjuht ning lisas, et kriisi ajal tuleb kõigil ühiskonna liikmetel pingutada ning loodab ka ametühingutelt koostööd ja mõistvat suhtumist. "Olukorras, kus paljud ettevõtted viivad läbi juba masskoondamisi, alandavad palku 30 ja enam protsenti, ei ole reaalne rääkida palgatõusust. Me võime täna seista koondamislaine ja ulatusliku kärpe, mitte palgatõusu ees."

Veomahtude järsk vähenemine puudutab nii avalikke bussiliine, linnadevahelisi kaugliine kui tellimusvedusid. Sealjuures on linnadevaheliste kaugliinide käibed kogu sektoris langenud vähemalt 90%, tellimusvedude osakaal langenud nulli lähedale ning osad bussifirmad on oma tegevuse raske olukorra tõttu koguni lõpetanud.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul ei tohi tähelepanuta jätta ka asjaolu, et reisijateveo sektoris valitses ka eelnevalt suur kriis ja kvalifitseeritud tööjõu puudus. Pikka sihti silmas pidades tuleb panustada sellesse, et meil oleks ka edaspidi võtta motiveeritud, kohusetundlikke ning väärtustatud bussijuhte, tegema seda vastutusrikast tööd.