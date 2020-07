Bussitüli Pärnumaal. Ühesugused rikkumised tõid kaasa erinevad trahvid

2018. aastal korraldas PÜTK Pärnumaa bussiliinide teenindamiseks hanke, mille võitsid Atko ja Sebe. Atko pidi sõlmitud lepingu järgi vedama sõitjaid Pärnu maakonna linnalähiliinidel möödunud aasta 1. oktoobrist. Ent Atko Türgist tellitud bussid hilinesid ja oktoobrikuu esimesed kümme päeva sõideti vanade bussidega.

1. aprillist pidi AS Sebe Põhja-Pärnumaal alustama sõitmist 39 bussiga, aga ka neil ei jõudnud mõned sõidukid Eestisse õigeks ajaks. Autoettevõtete liidu kaebuse järgi kasutas bussifirma liinide teenindamiseks 17 mittevastavat bussi, millega tehti päevas kokku 78 sõitu.



Kohalikke liine teenindavad Atko ja Sebe said samade rikkumiste eest erinevad trahvid. Kui Atko ja Sebe trahve kõrvutada, siis ühe karistus on ligi 19 eurot, teisel ainult üks euro sõidu kohta. Autoettevõtete liit kurdab, et maanteeamet, mis teeb liinilubade ja lepingunõuete täitmise järelevalvet, pole oma tööd korralikult teinud.