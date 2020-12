Capital Mill tegi energiaettevõtte rahaks. Investorite huvi Eesti energiaettevõtete vastu on suur

Kinnisvaraarendusega tegeleva Capital Milli partner Marko Kull lausus, et müügitehingust vabanenud kapital suunatakse uutesse kinnisvaraarendustesse ja elektritootmisesse Energiaturu meeskonna eestvedamisel.

"Capital Milli juhtimisel on Energate viimase nelja aasta jooksul tublisti kasvanud. Tegemist on atraktiivse ja kasumliku gaasiettevõttega, mille müük paneb väärika punkti 2020. aasta tegevusele," ütles Kull ja kinnitas, et vaatamata uuele tehingule on energeetika valdkond Capital Milli meeskonnale jätkuvalt huvitav ärisuund.

Energate'i müügitehingut nõustasid müüja poolel advokaadibüroo Ellex Raidla ja Baltikumi juhtiv sõltumatu investeerimispanganduse ettevõte Redgate Capital, mis nõustab keskmise suurusega ettevõtteid kapitali kaasamisel ning ettevõtete ühinemiste, omandamiste ja kinnisvaratehingute läbiviimisel.

„Investorite huvi energia ja taristuettevõtete vastu on Eestis endiselt suur. Energate'i puhul on tegemist ennast turul juba tõestanud ning ka jätkuvalt tugeva kasvupotentsiaaliga ettevõttega. Usun, et uue omaniku käe all kasvab ettevõte veelgi ja samas saavad endised omanikud keskenduda oma põhitegevusele," kommenteeris tehingut Redgate Capitali partner Mart Altvee.