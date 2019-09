Capital Milli juhitav Läti ärikeskus sai 25-miljonilise tehinguga uue omaniku

Eesti juhtiv kinnisvarainvesteeringute ettevõte Capital Mill on hallanud Valdemara Centrs keskust juba 2013. aastast. Selle aja jooksul on tehtud mitmeid investeeringuid hoone kvaliteedi tõstmiseks, näiteks sai täielikult välja vahetatud hoone automaatika ja parandatud energiatõhusust. Tulemusena tõusis hoone väärtus ja maja äripinnad said täidetud üürnikega.

Capital Milli partner Marko Kull ütles, et võttes arvesse hoone tänast väärtust, on selle kvaliteedi tõstmiseks tehtud sammud selgelt edu toonud. "Oleme hoone väärtust suutnud oluliselt tõsta selle aja jooksul, mis see on Capital Milli käes olnud, mistõttu on tänane tehing heaks tunnustuseks meie tööle. Hoone omanikel on nüüd hea võimalus saadud tulu realiseerida ja investeerida see uutesse projektidesse," märkis ta.

Kulli sõnul on tal rõõm näha, et just valdkonnas pikaajaliste kogemustega Eastnine sai hoone uueks omanikuks. "Eastnine valib äärmiselt hoolikalt, millesse investeerib. Oleme väga rahul sellega, et hoone läheb heale ja kogenud ettevõttele, kellel on valdkonnas tugev haare ning oskused ärikeskust juhtida ja edasi arendada," lausus ta.

Valdemara Centrs on üks esimestest Riia moodsatest ärikeskustest. Vanalinnas asuva ärikeskuse kogupind on 8500 m² ja selles tegutseb üle kümne rahvusvahelise üürniku, nende seas näiteks Rimi, Workland, Colliers, Oracle, Sorainen, PwC. Keskuse müügitehingu aitasid läbi viia kinnisvaravahendusega tegelev Newsec ja advokaadibüroo FORT Legal.