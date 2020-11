Capital Milli omanikud said Lätis kaela kriminaalasja. Ise näevad nad selle taga äripartneri pahatahtlikkust ja kiusu

Läti politsei on algatanud Riiga plaanitud Capital City arendusega seonduvalt selle arendaja SIA Krasta SPV suhtes kriminaaluurimise, kuna kahtlustab, et ühed osanikud tahavad teiselt osalust välja petta. Uurimise käigus on ka vaidlusalune arendus arestitud.

Capital Milli osanik Marko Kull ütles Ärilehele, et nad ise said Lätis aset leidvast kriminaaluurimisest teada pärast seda, kui politsei kinnistu arestis. See juhtus eelmise nädala lõpus. „Tegemist on ärivaidlusega, ma ei saa isegi aru, miks nad kriminaalasja algatasid, aga kui nad seda tegid, las algatasid. Ma arvan, et see väga kaua ei kesta,” põhjendas ta.

Kulli sõnul kinnistul endal mingeid töid juba pikemat aega ei toimu, arendus on varsti seisnud enam kui poolteist aastat. Ehitajad lahkusid objektilt 2018. aasta detsembris. „Seal tegevust ei toimu, kuna meie partner, kes selle krimasja avalduse tegi, ei lase seda arendada ja ei soovi seda arendada,” põhjendas ta.

Milles tüliõun täpsemalt seisneb, loe lähemalt artiklist.