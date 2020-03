Cargobus vallandab kriisi keskel ebaseaduslikult töötajaid: hoiatused visati koos lepingu ülesütlemisega samal ajal lauale Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS

Cargobusi töötaja FOTO: KRISTO NURMIS

Esmaspäeval ennetähtaegselt Cargobusist lahti lastud mehele teeb tuska, et samal päeval vallandati sealt ka tema katseajal olnud pereliikmed. Vallandamise aluseks olid hoiatused, mis koos lepingu lõpetamisega esitati. Tööinspektsiooni sõnul on sellega rikutud kehtivaid seadusi ning tööst ilmajäänutel on õigus ettevõtte tegevus vaidlustada.