Cinamoni kino vahetas firmat, kuhu laekub piletitulu. Kas ettevõtet kanditakse varast tühjaks?

Ja tõepoolest, kui varem tegutsesid kinod nime all Cinamon Operations OÜ, siis nüüd on selleks Saturn Investments OÜ. Kui Cinamon Operationsi põhitegevusala on kinofilmide linastamine, siis Saturn Investmentsil kinnisvara üürile andmine ja käitlus.

Mõlema ettevõtte juhatuse liige Tatiana Tolstaya vastas Ärilehe pärimisele, miks ja millal selline muutus on tehtud, ühe lausega: „Nimetatud muutused on tehnilised ega kuulu meedias kommenteerimisele.“

Cinamon Operations Estonia OÜ-l on Krediidiinfo andmetel üks kehtiv maksehäire, mille suuruseks on kuni 320 eurot. Tänase seisuga on ettevõtte maksuvõlg 2502 eurot.

2011. aastal asutatud Saturn Investmentsil on maksu- ja tolliameti andmetel maksuvõlg summas 8088,72 eurot.

Cinamon Operations Estonia OÜ tegelikud kasusaajad on 70% ulatuses Maltal registreeritud Antelope Trustees Limited ning 30% ulatuses Tatiana Tolstaya.

2011. aastal asutatud Saturn Investments OÜ juhatuse liige on Tatiana Tolstaya, omanik ning tegelik kasusaaja on Maltal registreeritud Antelope Trustees Limited.