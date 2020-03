Circle K juht Kai Realo seletab, miks tanklas on kütus kallis

„Kuid meie kulud ei ole kõige olulisemad. Kõige olulisem on töötajate tervis ning elutähtsa teenuse kättesaadavus – olemasolu,“ märkis Kai Realo. „Kui normaalsel turul on nõudluse vähenemisel võimalik kulusid vähendada mõistlikus tempos, siis praegu see võimalik ei ole. Puudub ka selgus ja kindlus, kui kaua kriis kestab, kuidas ja millal me sellest välja tuleme. Praegustes oludes omab kõige suuremat väärtust kauba kättesaadavus, milleks peavad ennekõike just elutähtsat teenust osutavad ettevõtted püsima stabiilsed.“

Mootorikütuste hinnad Circle K jaamades on vaatamata nõudluse olulisele vähenemisele langenud viimase kuu jooksul 14 senti liitri kohta, mis on palju rohkem kui teistes Euroopa Liidu riikides samal ajal.

Vastavalt Hädaolukorra seadusele on Circle K Eesti AS kohustatud tagama elutähtsa teenuse, s.o mootorikütuste katkematu kättesaadavuse. Eesti on üks vähestest riikidest, kus puudub mootorikütuste rafineerimistehas, mistõttu kõik tooted tuleb importida lähisriikidest, kuid tänu ennetavatele meetmetele on Circle K Eesti taganud piisava kütusevaru nii tanklates kui terminalis ning klientide teenindamist jätkatakse.

Võimaliku, kuid ebatõenäolise, side- kui ka elektrikatkestuse korral toimivad järgmised Circle K teenindusjaamad, kus on tagatud tankla mahutites igal ajahetkel vähemalt 15 000 liitrit mootoribensiine ja 15 000 liitrit diislikütuseid:

* Jüri teenindusjaam, Harju maakond, Jüri, Uus-Ringi tee 3 (Tallinna Ringtee);

* Aravete teenindusjaam, Järva maakond, Märjandi küla, Ambla vald (maanteede 5 ja 13 ristumisel);

* Kvissentali teenindusjaam, Tartu maakond, Vahi alevik, Astelpaju 2A;

* Katusepapi teenindusjaam, Harju maakond, Tallinn, Kivimurru 48 (asub T1 kaubanduskeskuse vastas);

* Häädemeeste teenindusjaam, Häädemeeste, Valge, Arumetsa küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa.