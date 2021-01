Circle K omanik ja Carrefour võivad panna leivad ühte kappi

Circle K omanik Kanada poeketi omanik Alimentation Couche-Tard teatas eile, et et on alustanud võimalikuks tehinguks esialgseid kõnelusi Euroopa suurima jaekaupmehe Carrefouriga.