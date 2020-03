Circle K paigaldab kassadesse teenindajate kaitseks klaasist vaheseinad

„Teenindajate haigestumisriskide vähendamiseks paigaldame kõikidesse teenindusjaamadesse ja mugavuspoodidesse kaitseklaasid, sest koroonaviirus levib piisknakkuse teel ning lähikontakti tõkestamine vaheseinaga on hetkel kõige efektiivsem viis viiruse leviku takistamiseks," sõnas Circle K Eesti AS personalidirektor Ursula Altmets.

„Oleme palju tähelepanu pööranud töötajate isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite hankimisele ning nende kasutamisega seotud täiendavate rutiinide kehtestamisele," lisas Altmets. „Meie teenindajad üle Eesti jätkavad praeguses olukorras vapralt tööd, riskides oma tervisega nagu kõik eesliini töötajad. Vastutustundliku tööandjana teeme enda poolt kõik, et meie töötajatel oleksid vajalikud isikukaitsevahendid ning nende risk jääda haigeks oleks minimaalne."

Kõik Circle K teenindusjaamad on varustatud pindade ning käte desinfitseerimiseks mõeldud vahenditega, teenindajatel on võimalus kasutada kõigi tööde tegemisel kummikindaid ning samuti on olemas kätepuhastusvahendid klientide jaoks. „Oleme juba nädalaid puhastanud ja desinfitseerinud oma poe- ja tankimisalasid oluliselt tihedamalt, et tagada klientide ja teenindajate ohutus. Lähiajal lisame oma teenindusjaamadesse ka põrandale kleebised, mis tuletavad klientidele meelde ohutu vahe hoidmise vajadust," lisas Altmets.