Circle K tunnistab: palkade kasv pani kasumile põntsu

Circle K 30. aprilliga lõppenud majandusaasta müügitulu põhitegevustest oli 318,5 miljonit eurot, kasvades aastaga 11 protsenti, kuid kasum eelmise aastaga võrreldes vähenes 12 miljonilt 10 miljonile eurole. Circle K nendib aruandes, et tööjõuturu olukorrast tingitud tööjõukulude kasv on peamine põhjus, miks vaatamata käibe kasvule ärikasum ei kasvanud. Tööjõukulud kasvasid tanklaketil ligi kahe miljoni euro võrra 12,8 miljonilt 14,5 miljonile eurole.

Circle K aruandes kirjutatakse, et majandustulemusi mõjutasid veel eelmisel aastal kasvanud mootorikütuste hinnad ja suurem bensiini aktsiis, mugavuspoodide müügitulu kasv, mida toetasid eelmiste majandusaastate jooksul tehtud investeeringud.

Tanklaketi juht Kai Realo on teenindussektori tööjõuprobleemidest korduvalt rääkinud, hiljuti nentis ta näiteks Äripäevale, et neil on jaamasid, kus ka 1000 eurose palga eest kedagi ei leia, sest sinna pole mugav kohale minna, näiteks ühistransport ei vii - paljud noored enam autot ei oma.

Realo sõnul on väljakutseks tööjõupuudus ja üldine arusaamine, millised tööd on väärtuslikud ja millised mitte. „Me tahame, et inimene teenindaks meid, aga samas suhtutakse teenindajatesse tihti põlgusega. Arvan, et palkade kasv toob kaasa ka inimtööjõu väärtustamise," rääkis Realo.

„Oleme kaupade hindades muu maailmaga võrdsed, ees seisab teenuste hinnataseme võrdsustumine. Ilmselt pole inimesed seda läbi mõelnud, et palgatõus toob kaasa teenuste hinna kallinemise," lausus ta.