CityBee Eesti juht: me ei plaani muudatusi seoses Bolti turule tulemisega

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee

Citybee autorenditeenuse avaüritus Eestis 25. oktoobril 2019. aastal Foto: Madis Veltman

Kuigi kaks aastat Eestis tegutsenud autorendifirma CityBee hoiab oma selleaastaseid majandustulemusi kiivalt enda teada, kinnitab ettevõtte tegevjuht, et kasv on mullusega võrreldes olnud oluliselt suurem. Info enda teada hoidmist põhjendab ettevõte sellega, et soovib säilitada konkurentsieelist turul, kuhu neile teadaolevalt on lähiajal sisenemas ka kodumaine transpordiidu Bolt.