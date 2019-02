Cityparkil enam kui 70 000 eurone maksuvõlg

Leedu kapitalile kuuluv Citypark tegeleb parkimismajade, väikeparklate opereerimise ja liikluskorraldusega seotud teenuste osutamisega.

Cityparki tegevjuht Arne Sõna ütles, et võlgnevus tuli neile endilegi üllatusena ning on tingitud veast käibedeklaratsioonis. „Vahetasime raamatupidamisfirmat ja kohe selline jama,“ tunnistas ta, kinnitades, et ettevõttel ei ole mingeid rahalisi probleeme.

Sõna kinnitas, et võlgnevus saab deklaratsiooni muutmisega klaaritud.

Ettevõte on olnud korralik maksude tasuja ning varasemaid maksuvõlgnevusi Krediidiinfo andmebaas ei näita.

Eelmises kvartalis on ettevõte tasunud riiklikke makse 64 608 eurot ning maksnud tööjõumakse 32 610 eurot.