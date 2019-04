Cleveron avab Viljandis kõrgkooli, maksab neile tööle tulevale tudengile stippi ja katab õppemaksu

Cleveroni Akadeemia õppeprogrammis pakutakse tudengitele Eesti IT-hariduses esmakordselt integreeritud õppemeetodit, kus paralleelselt akadeemilisele õppele toimub kohe ka oskuste reaalne rakendamine Cleveroni tiimides.

3-aastane rakenduskõrghariduse õpe toimub Cleveroni peakontoris Viljandis ja tudengeid õpetavad Mainori õppejõud, erialaeksperdid ning Cleveroni tippspetsialistid.

Cleveroni juhi Arno Küti sõnul on Eestis selge puudus IT- ja tehnoloogiaharidusega noortest. „Tehnoloogiaettevõttena otsustasime anda oma panuse, et noori tippspetsialistideks koolitada. Soovime luua tugeva baasi tulevastele tootearendajatele, kes aitaks Eesti ettevõtetele ja ka kogu ettevõtlusele oma innovaatiliste lahendustega lisaväärtust luua," lisas Kütt.

Parimatele tudengitele antakse võimalus pärast kolmeaastast õpet Cleveroniga liituda. „Usume, et igapäevane koostöö oma valdkonna tippudega kasvatab noorte oskusi, kirge ja huvi toote- ning tarkvaraarenduse vastu, samuti tõstab nende konkurentsivõimet tuleviku karjääri rajamisel," sõnas Kütt.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuhi Kristjan Oadi sõnul aitas haridusministeerium õppekava loomisele kaasa. „See õppeprogramm on täiesti erakordne ning väga suur samm ja ka investeering eraettevõtte poolt. Erasektori eeliseks on, et tööturu vajadustele on võimalik paindlikumalt reageerida. Akadeemias hakatakse õpetama neid oskuseid, mille järgi on reaalne vajadus," rääkis Oad.