Cleveron koondas poolsada inimest, ettevõtte juht teatas mitmemiljonilisest kahjumist

Eelmisel aastal tõime turule kaks uut toodet, Cleveron 403 ja Cleveron 501. Esimene on robootiline pakiautomaat keskmise ja väiksema pakimahuga ettevõtetele ning Cleveron 501 on mõeldud toidukaupade kontaktivabaks üleandmiseks. Sellel tootel on kaks temperatuuritsooni, 2-6 kraadi jahutatud toodetele ja -18 kraadi sügavkülmutatud toodete üleandmiseks.

Eelmine aasta oli rekordiline, aga kindlasti on aktsionärid huvitatud sellest, kuidas saab Cleveron hakkama koroonakriisis, kuidas see ettevõtet mõjutab ja kas ettevõttel on plaan, kuidas siit võitjana välja tulla.

Jah, Cleveronil on selline plaan.

Käesoleval aastal kindlasti positiivseid majandustulemusi ei tule. Praktiliselt kõik meie kliendid on koroonakriisi tõttu kandnud suurt kahju. Eriti kõvasti on pihta saanud need jaemüüjad, kes müüvad tarbekaupu. Paljud ketid on olnud paar kuud suletud, hooajakaubad müümata ja tänane majandusseis ning likviidsus pole kiita. Investeeringud on peatatud kuni olukorra stabiliseerumiseni. Kõik see kajastub ka Cleveroni tulemustes. Käesoleva aasta esimeseks poolaastaks prognoosime käibelangust 87% ja peame vastu võtma 3 miljoni eurose kahjumi. Pikemaid prognoose hetkel teha pole võimalik.

Milliseid muudatusi oleme teinud ja mida plaanime teha, et uue olukorraga kohaneda?

Teisel poolaastal avame Cleveroni esimese välisfiliaali ja seda meie suurimal turul USA-s. Eesmärk on olla lähemal ja operatiivsem meie Põhja- ja Lõuna-Ameerika klientide jaoks, toetada edasimüüjaid ja teha koolitusi kohapeal.Müügitöös kasutame oluliselt rohkem kõiki tänapäevaseid digitaalseid online-võimalusi.Viime lihtsama töö, sealhulgas toodete koostamise, partnerettevõtete juurde. Eesmärk on olla paindlikum ja vajadusel teha toote lõppkooste sihtriigis.Praeguses olukorras on väga oluline ettevõtte kiirus ja paindlikkus. Seoses sellega viime kogu ettevõtte tarneahela agiilseks ja digitaalseks ning 100% online'i.