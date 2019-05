Cleveron lisab kaks uut riiki oma maailmavallutus kaardile: eestlaste pakirobot jõudis Norra ja Tšehhi

„Kui me rohkem kui 10 aastat tagasi Eestisse pakiautomaatide võrgustiku lõime, tahtsime näidata, kui palju lihtsamaks need inimeste jaoks paki saamise teevad. Tänaseks on pakiautomaadid eestlaste jaoks elementaarsed, meie teeme ning kasutame juba pakiroboteid,“ rääkis Cleveroni juht ja üks asutajatest Arno Kütt.

Tema sõnul on Cleveroni toodete eesmärk kinkida inimestele aega ja nüüd on seda järjest enam ka mujal mõstma hakatud. „Meie uued kliendid saavad seda nüüd teha ka Tšehhis ja Norras,“ rääkis Kütt.

Norra ettevõte XXL Sports & Outdoor, kes on Põhjamaade suurim sporditarvete jaemüüja, millel kauplused kogu Skandinaavias ja Austrias, paigaldas esimese Skandinaavia jaeketina Oslos asuvasse Alnabru poodi pakiroboti Cleveron 401.

XXL Sports & Outdoori kliendid saavad oma kauba tellida e-poest Alnabru kauplusesse, paki saavad nad kätte poe sees asuvast iseteeninduslikust pakirobotist.

Kesk- ja Ida-Euroopa logistikaturu liider Zásilkovna kasutab esimesena Tšehhis pakkide lõppkliendile üleandmiseks Cleveron 402, mis on maailma kiireim pakirobot.

Zásilkovna pakub logistikateenust 16 riigis enam kui 26 000 e-poele ning sellel on rohkem kui 2500 pakkide üleandmise punkti. Cleveroni pakirobot, mis Tšehhis ristiti Z-Botiks, paigaldati ühte Tšehhi suurimasse, Prahas asuvasse Chodovi kaubanduskeskusesse.