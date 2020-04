Cleveron pakub riigile tehingut: 20 miljoni eest saaks Eesti küladesse ja alevikesse 4500 pakiautomaati

Eile täpsustati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, et ühtegi sellist ettepanekut nagu Cleveroniga seoses on välja käidud, siiski ühegi teise ettevõtte osas tehtud ei ole. Ka märgiti, et praegu ei ole veel selge, kas sellist tellimust nagu Viljandi firma välja on käinud, rahastataks just sellest 300 miljonist, mis on mõeldud riiklike investeeringutena olulistesse ettevõtetesse, või töötatakse selliste asjade jaoks välja eraldi riiklike hangete meede.

Ka rõhutati, et ministeeriumile on laekunud viimastel nädalatel sadu kirju ettevõtjatelt, kes kas teevad ettepanekuid abimeetmetesse, küsivad rahalist või muud abi ning käivad välja ka seadusemuudatusi, mida tekkinud olukorras oleks vaja ette võtta. Ministeeriumi kinnitusel kõigi nende ettepanekutega ka majandusmeetmete koostamisel arvestatakse.

Toetusi peaks võimalikult lühikest aega maksma

Cleveroni juht Arno Kütt võrdles tekkinud kriisi lennukatastroofiga, kus riiklik abi on nö langevarjuks, mis võimaldab paljudel ettevõtetel elusa ja tervena ikkagi maa peale jõuda. „Kui ettevõte avastab, et ta on kuskil džunglis, aga elus, siis ta peab hakkama ise oma äriplaani tegema ning uute oludega kohanema. Mitte mingil juhul ei tohi need toetused liiga pikalt kesta ja seda ei tohiks teha ka globaalselt ja juurde trükitud rahaga. Seal võivad olla hoopis hullemad tagajärjed,” leidis ta.

Viljandi tehnoloogiafirma Cleveron loob pakiautomaate ja -roboteid, mida kasutavad maailma suurimad jaemüüjad nagu Walmart ja Inditex (Zara). Koroonakriis pole puutumata jätnud ka nende tootmist. Cleveroni Viljandi tehas ning Tallinna kontor suleti 13. märtsil, et ennetada viiruse levikut. Tänaseks on töö tehases küll taastunud, kuid need Cleveroni töötajad, kellel on see võimalik, töötavad endiselt kodus.