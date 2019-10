Cleveroni robotkuller võitis maineka auhinna

Parcel and Postal Technology International on ülemaailmselt tuntud, kõige loetavam postisektori ajakiri, mis toob oma auhinnagalal igal aastal esile posti- ja pakiveo sektori kõige uuendusmeelsemad esindajad.

Cleveron oli mainekal konkursil nomineeritud kokku kolmes kategoorias. Lisaks Innovator of the Year (The Journey) valdkonnale tõsteti Cleveron esile veel ka aasta tarnija (Supplier of the Year) kategoorias ning Cleveroni toidurobot nomineeriti aasta kõige innovaatilisemate pakiväljastuspunkti lahenduste kategoorias (Final Mile Innovation of The Year – The Final Delivery). 2016. aastal võitis Cleveron samal konkursil Delivery Innovation of the Year tiitli tornina kõrguva Cleveron 401 eest, mida Eestis kasutab ColletNet.

Cleveron esitles võidu saavutanud robotkullerit möödunud aasta novembris Tallinnas, Robotex Internationali Generation R konverentsil. Isesõitev robotkuller automatiseerib kojuveo viimast etappi, viies e-poest tellitud paki kliendi isiklikku pakiautomaati ilma, et klient ise peaks kodus kullerit ootama. Cleveroni kontseptsiooni teeb teiste sarnaste lahenduste seas ainulaadseks just see, et ära on lahendatud viimase miili kõige problemaatilisem, paki üleandmise moment – robot paneb kauba ise kodupakiautomaati.

Isesõitva robotkulleri eesmärk on muuta pakkide koju toimetamine võimalikult mugavaks ja efektiivseks ning säästa aega. Elektri jõul liikuv robotkuller ei vaja inimjuhti ja saab sõita öösel, mis alandab ettevõtete jaoks viimase miiliga seotud kulusid. Lisaks asendaks see ka päeval ringi sõitvad kullerautod, aidates vähendada liiklustihedust linnades ja olles ka keskkonnasäästlikum alternatiiv.