Cleveroni töötajatele võib osaks langeda TransferWise’iga sarnane edu

Peep Kuld tõdes tänases Eesti Päevalehe loos, et nad on Arno Kütiga korduvalt pidanud läbirääkimisi ühisettevõtte ON24 potentsiaalsete ostjatega. „Ja ka täna – kui tuleks õiget hinda pakkuv ostja – võiksime sellest rääkida,” märkis Kuld.

Cleveroni puhul, mis mullu viiekordistas oma käivet ja kümnekordistas kasumit, on omanikud pikalt rääkinud ka börsile minekust. Seda plaani peab Kuld väga realistlikuks. Ühtlasi on otsustatud, et kui see samm astutakse, minnakse Tallinna börsile.

Ent ettevõtte finantsinvestoritel ja töötajatel on juba praegu võimalik saada Cleveroni aktsionäriks. „Cleveronil on hulk aktsionäre. On asutajad – mina, Arno Kütt, Indrek Oolup – ja siis on meil finantsinvestorid, kes tulid 2008. aastal riskikapitalistidena sisse. Ka on meil hulk väikeaktsionäre, kes on olnud meie töötajad, endised töötajad,” rääkis Kuld.

Nimelt on Cleveroni olulistele töötajatele pakutud optsiooniprogramme, mis on andnud neile pärast mingite eesmärkide täitmist või teatava aja pärast võimaluse omandada ettevõtte aktsiaid. „Sellised kokkulepped meil on töötajate motiveerimiseks. On optsioone ja on juba realiseerunud optsioone,” lausus Kuld.

Kui suure osa ettevõtte omanikud börsile viiksid, pole veel otsustatud. „Neid lõplikke otsuseid meil veel ei ole. Meil on erinevad mõtted, erinevad suurusjärgud, aga siin ei ole midagi, mida avalikult välja öelda,” märkis ta.