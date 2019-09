Coop Eesti Keskühistu uue juhi osas said asjad selgeks

Coop Eesti Keskühistu nõukogu esimees Väino Sassi avaldas heameelt, et Alo Ivask oli nõus võtma vastu pakkumise asuda Coop Eesti Keskühistu etteotsa ning juhtima piirkondlikele tarbijateühistutele osutatavaid teenuseid, mille hulgas saab lähiaastate suurimaks väljakutseks olema kaubanduslik innovatsioon. „Hoolimata Coop Eesti viimaste aastate väga kiirest arengust on Alol kindel visioon, kuidas Coopi senist edulugu jätkata ja arendada ning tema senised kogemused kahtlemata toetavad seda eesmärki,“ lisas Sassi.

Alo Ivaski sõnul on Coop näidanud end oma enam kui saja-aastase ajaloo taustal väga uuendusmeelse ja innovaatilisena. „Coop Eesti on haaranud selge initsiatiivi oma turuliidri positsiooni kasvatamiseks ning teeb seda seejuures suure missioonitundega, mida pean ka enda töös äärmiselt oluliseks. Toidukaubandus on kogu maailmas suurte muutuste lävel ning uute tehnoloogiliste lahenduste kasutusele võtmine saab selles arengus olema võtmetähtsusega,“ ütles Ivask.

Alo Ivask on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli ning täiendanud ennast Tartu Ülikoolis. Lisaks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele on ta juhtinud pikka aega Rautakesko Eesti ja Läti üksuseid ning samuti koordineerinud Rootsi ja Norra üksuste tööd. Alo Ivask on aastatel 1994-1999 töötanud ka Coopi süsteemis toonase ETK Hulgi AS Lõunakeskuse logistikadirektorina.