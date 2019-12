Kui tavaliselt oodatakse, et börsi uustulnuka aktsia hind tõuseb, siis Coop Panga oma hoopis langes. Väikeinvestoritel oli võimalus osta aktsiaid pakkumisest hinnaga 1,30 eurot tükk, kuid neid saadi vähese huvi tõttu 1,15 euroga. Aktsia lõpetas esimese börsipäeva 1,095 eurol, mis tegi päevaseks languseks 4,8%.

Coop Panga puhul said väikeinvestorid kõik aktsiad, mida nad soovisid – oleksid saanud isegi rohkem. Ent kui kõik soovijad said aktsiaid täismahus, siis kust pidi ja peab tulema nende lisanõudlus? Eks Coop Panga aktsia püüabki leida oma hinnataset, mis peaks kinnistuma kuu aega kestva stabiliseerumisperioodi järel.