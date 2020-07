Coop Pank jätkas jätkas hoogsat kasvu

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink märkis, et hoolimata keerulisest keskkonnast suutis Coop Pank teha ärimahtudes korralikud kasvud. „Tänavu esimesel poolaastal kasvas meie laenuportfell ligi 100 miljoni euro võrra ehk ca 2 korda enam kui aasta tagasi samal perioodil. Kiirenevas tempos suurenenud ärimahud on kasvatanud panga intressitulusid, mille kasvutempo ületab kahe viimase kvartali jooksul selgelt kulude kasvutempot. Esimese kvartali lõpus langetatud otsus panga tegevuskulude kärpimiseks ja täiendavate kokkuhoiumeetmete rakendamiseks tagas teises kvartalis 2% kulude languse võrreldes esimese kvartaliga. Tulude kasv ennaktempos ja madalamad kulud tagasid panga 6 kuu ärikasumi 78-protsendilise kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga," selgitas Rink.

Coop Panga juht märkis, et pank jätkab majanduskeskkonna hoolikat jälgimist ja tegutseb vastavalt kujunevale olukorrale. „Esimese kvartali lõpus ja teise alguses nägime klientide maksepuhkuste taotluste arvu kasvu ning eraklientide huvi mõningast kahanemist finantseerimistoodete järgi. Alates aprillikuu teisest poolest aga ärimahud taastusid. Kuigi laenuportfelli kvaliteet on püsinud stabiilsena, siis oleme majanduskeskkonna negatiivse mõju tarbeks moodustanud aasta esimese 6 kuuga täiendavaid provisjone 1,1 miljoni euro ulatuses. Oleme laenuportfellile allahindluste tegemisel hoidnud konservatiivset joont ning jätkame seda ka edaspidi," lausus Rink.

Rink lisas, et uute era- ja äriklientide lisandumine on toonud kaasa nõudmiseni hoiuste kiire kasvu. „Näeme, et kliendiks saamisele järgneb ka sissetuleku ning laekumiste suunamine uuele pangakontole ning seetõttu jõudis teise kvartali lõpuks klientide nõudmiseni hoiuste osakaal kolmandikuni kogu panga hoiuste mahust, mis pikas perspektiivis aitab langetada finantseerimise kulu," nentis ta.