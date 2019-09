Coop Pank kasvatas augustis nii klientide arvu kui hoiuste mahtu

Samal ajal kasvas panga laenuportfell 9,6 miljoni euro võrra ehk 2,4 protsenti, jõudes 406 miljoni euroni. Coop Pank teenis augustis 514 000 eurot puhaskasumit.

Coop Panga juhi Margus Ringi sõnul toetasid panga ärimahtude kasvu kõik finantseerimisega tegelevad äriliinid – kodulaen, tarbimislaen, ärilaen ning liising.

"Jätkasime pingutusi äripanganduse mahtude kasvatamisel ning selles valdkonnas olulise võiduna valis Viljandimaa ühe suurema tööandja Toom Tekstiili uus enamusosanik Coop Panga ettevõtte väljaostutehingu rahastajaks," rääkis Rink.

Tema sõnul tõestab see, et kodumaised pangad on võimelised pakkuma kohalikele ettevõtetele keerukamate tehingute finantseerimist. "Näeme ka edaspidi Coop Pangal olulist rolli Eesti ettevõtete arengu toetamisel, et seeläbi anda panus Eesti majandusedu jätkumisse," lausus pangajuht.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale.

Panga igapäevapanganduse teenuseid kasutab 54 700 klienti. Panga enamusomanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.