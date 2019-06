Coop Pank läheb poole aasta jooksul börsile

"Usume, et Coop Panga kasvulugu võiks jätkuda ja võiks isegi kiirem olla. Aga selleks on vaja kapitali. Kõiki laene me ei saa finantseerida hoiustega. On selline reegel, et iga euro, mis me välja laename, sellest 15 senti peaks olema oma raha," rääkis Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.

"Üks samm on meil olnud orgaaniline kasv aga mingil hetkel tuleb kiirema kasvu jaoks piir ette. Kapitali meil on vaja ja umbes tund tagasi toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati panga aktsiakapitali suurendada nelja miljoni euro võrra. Teine oluline otsus, mis vastu võeti, on see, et juhatus saab alustada IPO protsessi ettevalmistamist. Orienteeruv ajaraam on pool aastat, mille ajal on pank valmis börsile minema," rääkis nõukogu esimees Jaanus Vihand.

Rink rõhutas, et kui Eesti inimeste laenuportfell on 19 miljardit eurot, siis hoiusteportfell on 18 miljardit. See on väga hea tasakaal aga näitab ka seda, et inimestel on väga palju vaba raha, mis pangas lihtsalt seisab. "Seepärast usume, et inimeste valmisolek investeerida väärtpaberibörsi kaudu, on olemas."