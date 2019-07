Coop pank sai rekordkiirusel uusi kliente – 45 kundet päevas

Mai lõpus andis Coop Panga nõukogu juhatusele ülesande käivitada aktsiate avalikku noteerimist ettevalmistavad tegevused. Hinnanguliselt võtab see protsess aega umbes pool aastat ning Coop Panga aktsiate avalik emissioon võiks toimuda kõige varem sügisel. Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink sõnas, et 2019. aasta teise kvartali tulemused on tugevaks kinnituseks jätkuvale kasvutrendile.

„Näeme, et tänane hetk Eesti pangandusturul ning lähiaastate perspektiiv soosivad panku, kel on valmisolek olla paindlik, mõista kohalike klientide vajadusi, ja viia ellu sellest lähtuvat tooteinnovatsiooni. Seetõttu usume, et lineaarse kasvu asemel on võimalik börsilt kapitali kaasates gaasi juurde vajutada ja hüppeliselt kasvada,“ lausus Rink.