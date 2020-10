Credit24: lisaraha vajadust tunneb 60% inimestest

Viimaste kuude jooksul on lisaraha vajadust tundnud 60% inimestest. Lisaraha tähendab paindlikke lahendusi, mis lähtuvad inimese personaalsetest vajadustest ja võimalustest.

Kantar Emori septembrikuus tehtud uuringust nähtus, et uuringule eelnenud kvartalis tundis vajadust lisaraha järele 60% inimestest. 1175 inimese seast nentis 32%, et on mõnel kuul viimase kvartali jooksul tunnetanud lisaraha vajadust, 28% vastanutest lausa igal kuul.

Lisaraha on tavapärane

Credit24 tegevjuht Ivo Popp sõnab, et nende ettevõtte vaatest on inimeste huvi laenamise vastu püsinud viimastel kuudel ühtlaselt stabiilsena. „Näeme seda, kuidas väga suur hulk inimesi planeeribki väga teadlikult oma rahaasju, ent mõni ettenägematu kulutus võib väljaminekud ootamatult tasakaalust välja viia. Selliste olukordade jaoks pakumegi Krediidikontot, mis võimaldab kliendil kasutada lisaraha,“ ütleb Popp, kelle hinnangul on väike- ja tarbijalaenude kasutamine muutunud aja jooksul tarbija igapäevase finantskäitumise osaks.

Ta toob näite, et lisaraha vajaduse tingib kasvõi see, kui auto vajab sügise tulekuga seoses uut rehvijooksu või ootamatult koostöö lõpetanud kodumasin vajab kiiremas korras välja vahetamist. Need on elulised olukorrad, kus vajadus lisaraha järele esile tõuseb.

Sageli suudavadki krediidiasutustevälised krediidiandjad pakkuda kliendile paindlikumat lisaraha võimalust kui traditsioonilised pangad. „Paindliku all pean silmas iga kliendi vajadustest ja võimalustest lähtuvat krediiti, mille väljastamisel veendutakse, et inimene suudab laenu tagasi maksta. Paindlik viitab kiirele suhtlusele, mitte kiirele rahale,“ rõhutab Credit24 tegevjuht vastutustundlikkust lisaraha pakkumisel.

Säästmisele mõeldakse rohkem

Ajal, mil lisaraha vajadust tunnetas viimases kvartalis 60% inimestest, on ebakindlus tuleviku ees tõstnud esile ka vajaduse varasemast enam säästma hakata. Credit24 tellitud uuringust selgus, et 54% inimestest on eriolukorra tõttu tundnud soovi säästma hakata.

„Kriis tervishoius on pannud inimesed rohkem säästmisele mõtlema. 28% inimestest on hakanud raha kõrvale panema. Lisaks sooviks seda teha 26% vastanutest, kuid paraku pole see nende tagasiside põhjal mingil põhjusel võimalik. „Mistahes ebakindlus tuleviku ees mõjutab tarbija suhtumist laenamisse ja säästmisse,“ lisas Popp.

Enim on eriolukorra mõjul hakanud säästma Tallinna elanikud, kelle hulgast 35% hakkas seda tegema COVID-19 kriisist tulenevalt. 22% Põhja-Eestis elavatest vastanutest sooviksid küll hakata raha kõrvale panema, ent mingil põhjusel pole see võimalik. Lõuna-Eestis on selliseid vastanuid enam – 35%. Pensionil viibivatest inimestest on hakanud raha säästma või soovinud seda teha 52% vastanutest.