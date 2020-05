25 riigis äriteabe, ettevõtete maksevõime hindamise ja turuanalüüsiga tegeleva Creditinfo juhatuse esimees, Dubais elav Stefano Stoppani ütleb, et Eesti innovatsiooni mõttes üks arenenumaid riike, kus Creditinfo tegutseb. Siinne turg näitab, mis suundumused võivad järgmistel aastatel mujalgi ilmneda. „Eesti on üks meie juveele, siin on väga meeldiv ja lihtne äri teha,” kinnitab ta.

Ent üks asi on Stoppani jaoks Eestis positiivse arengu ja innovatsiooni taustal täiesti arusaamatu.