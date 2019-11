Danske Banki Eesti eraisikutest laenukliendid on nüüd LHV panga kunded

Likvideerimisel Dnaske Banki Eesti filiaali laenuportfelli tehing viidi lõpule laupäeval. Seetõttu kasvas LHV panga laenuportfell 393 miljoni euro võrra.

Tehing puudutas umbes 10 000 eraisikust klienti. Tänaseks on kõik nende klientide sõlmitud ja kehtivad krediidilepingud Danske Banki poolt LHV Pangale üle antud. Üle on antud ka kõik laenuportfelliga seotud dokumendid ja kliendiandmed, muu hulgas isikuandmed. Üle 90% portfellist moodustavad eluasemelaenulepingud, vähesel määral sisaldas laenuportfell ka tarbimislaene, liisinguid ja õppelaene. Käitisega koos võttis LHV Pank üle ka nelja töötaja töölepingud.

LHV Pank on loonud igale laenulepinguga kliendile personaalse konto, kuhu klient peab edaspidi tasuma oma laenumaksed. Laenud on kantud LHV-le üle automaatselt ja refinantseerimisprotsessi ei pea kliendid läbima. Uusi krediidilepinguid pole vaja LHV-ga sõlmida. Laenudega seotud hüpoteegid vormistatakse LHV nimele ning klientidele sellega seoses täiendavaid kulusid ei kaasne. Liisingulepingute puhul on liisinguandjaks ja liisingueseme omanikuks nüüd LHV Pank.

Edaspidi peaksid kliendid hakkama laenumakseid tegema senise konto asemel LHV Pangas asuvale personaalsele kontole. Pärast üleviimist tuleks kõikide tehinguga seotud lepingute muudatuste soovidega pöörduda LHV poole. Kõikidele klientidele kehtivad pärast üleviimist LHV Panga hinnakirjajärgsed teenustasud.