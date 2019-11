Danske Banki Eesti juhtmine on likvideerimiskomitee käes

Toimetas: Romet Kreek reporter RUS

Danske Banki öösel eemaldatud sildid Foto: Andres Putting

Danske Bank teatas kolmanda kvartali tulemustes, et sisuliselt on panga tegevus Eestis lõppenud, jäänud on veel vaid peamiselt lahendamist vajavad tehnilised asjad. Panga juhtimine on Eestis likvideerimiskomitee käes.