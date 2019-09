Danske Banki rahapesu sai alguse juba enne panga ostu

Danske Bank sai 2007. aastal Sampo panga Soome üksuse ostuga kaasa ka Balti riikide ärid. Läinudaastases Eesti filiaali mitteresidentide rahapesu uurimise esialgses kokkuvõttes märkis Danske Bank, et osa kahtlasi kliente tuli juba panga ostuga kaasa. Samal ajal omandas ülitulus äri pangas üha laiemaid mõõtmeid.

Suure Danske Banki grupi väike Eesti filiaal paistis silma suure mitteresidentidest klientide äriga, mis andis märkimisväärse osa Eesti üksuse kasumist. Danske Bank ja selle eelkäijad Eestis olid korduvalt Eesti finantsinspektsiooni tähelepanu all, sest tilkus infot, et pangas pole tunne-oma-klienti-põhimõtete järgimise ja rahapesuvastase võitlusega asjad päris korras. Pikki aastaid vaidlesid Eesti ja Taani finantsinspektsioon, kelle vastutusalas on Danske Banki Eesti filiaal. Tavaliselt on välispankade filiaalid emamaa panga vastutusalas. Kuna Taani finantsinspektsiooni näis asi külmaks jätvat ja suured mitteresidentide rahavood ja teated jätkusid, katkes Eesti finantsinspektsiooni kannatus ja nad hakkasid ise inspekteerima Danske Banki Eesti filiaali. Tulemus oli kõike muud kui meeldiv. Danske Bank sai ettekirjutusi, aga probleemid jätkusid.