Danske Bankis mitteresidente teenindanud töötaja: mida rohkem tehinguid, seda parem

Aasta pärast rahapesuskandaali, kus Danske Banki kaudu liikus suurusjärgus 200 miljardit eurot mitteresidentide raha, millest osa oli kahtlane, püüavad prokuratuurid tänaseni Tallinnast Washingtonini aru saada, mis selles pangas toimus.

Murnikov on üks 14st kahtlusalusest, kes töötasid Danske Banki rahvusvahelises pangandusüksuses Tallinnas ja kes püüdsid preemia saamiseks täita ülemuste seatud eesmärke.

„Kogu mitteresidentide äri toimise põhimõte oli lihtne,“ rääkis ta. „Kõik teenisid piiriülestelt mitteresidentide ülekannetelt 90 dollarit ülekandelt,“ märkis 37-aastane Murnikov. Danske Banki tehingukulud olid alla ühe dollari.

2013. aastal, kui kasum oli tipus, oli eesmärk 4000 mitteresidendist kliendi kohta ligi pool miljonit tehingut.

„Mul oli selge plaan,“ lausus ta. „Mul oli 300 klienti, mis tähendas, et ma pidin tegema 40 000 tehingut preemia teenimiseks.“

Ainus number, mida arvestati preemiate maksmisel, oli tehingute arv.

„Sedasi olid motiveeritud saama endale võimalikult palju kliente,“ märkis ta. „Kõik ülejäänu oli ebaoluline.“

Danske Bank teatas pühapäeval, et kuna asi on uurimise all, siis me ei saa midagi täiendavat lisada varem avaldatule. Pank teatas varem, et neil poleks kunagi tohtinud olla sellist kliendiportfelli, mille nad on nüüd likvideerinud.