Danske rahapesu uurimist juhtinud prokurör meenutab, kuidas ta diivanil lamades head mõtet ootas ja asi lõpuks hargnema hakkas

On august 2017. Laman oma Riigiprokuratuuri kabineti tumepunase vaibaga kaetud põrandal. Mu kabinet on üpris suur ja ma arvan, et üks ilusamaid selles vanas majas. Selles on üks riidekapp, dokumendikapp, nõupidamislaud, töölaud ja loomulikult raudkapp, kus hoida riigisaladust. Minu töölaua, dokumendikapi ja nõupidamislaua vahele jääb ristkülikukujuline ruum, täpselt paras selleks, et saan sinna pikali visata, selga sirutada ja lage vaadata. Nii ma keskendun. Teine variant keskendumiseks ja mõtete kogumiseks on mul veel: sellel tumepunasel vaibal on muster. Mustris on tikutopsisuurused valged rombid, paigutatud just sellise vahemaaga, et kui ma astun kahele rombile korraga, katab mu jalg need mõlemad. Ja keskendumiseks ei ole vaja teha muud, kui püüda käia mööda kabinetti niiviisi ringi, et astuda üksnes rombidele. Olen seda nii palju teinud, et vahel mõtlen, kas ka mingi rada sellest käimisest sisse on kulunud.

Laman ja mõtlen. Olen just püstitanud endale võimatu ülesande. Kui päris aus olla, siis ega ma seda ikka üksi endale püstitanud. Umbes nädal varem oli peaprokurör soovinud, et ma ühte teemasse selgust tooksin. Danske Eestis olla pestud rekordiline summa raha. Pöörane lugu, midagi sellist polevat varem juhtunud. Ja nüüd siis pean mina sellesse selgust tooma. Vaatasin oma kabineti valget ümarate nurkadega lage ja püüdsin leida sealt mingit tuge. Aga ei midagi. Mida sa loodad? Mis tuge sealt üleni valgest laest saada? Ja mis selgust? Mina? Mitmed on proovinud. Tulemusteta. See on justkui nõela otsimine heinakuhjast, aga keerulisem. Sest ka heinakuhjasid on terve heinamaa täis ja enne nõela otsimist tuleb leida õige heinakuhi. Kust alustada?

Olen alati arvanud, et kõik läheb nii, nagu minema peab. Kõik, mis tulema peab, see tuleb. Niisamuti läks ka seekord. Ma sain telefonikõne. Kust ja kellelt, seda ma kahjuks öelda ei saa. Nii see elu meil on, peab hoidma saladusi. Ma arvangi, et üks raskemaid asju meie ameti juures on see paljude saladuste koorem, mida tuleb kanda. Iga päev sisestatakse sinusse tohutute ühikute kaupa infot, mida sa pead endas kandma, teadmata, kus, millal ja milleks sa saad seda kasutada või pead kasutama. Või kas üldse. Sest enamasti ei saagi seda kuskil kasutada. Sa lihtsalt tead asju, aga teha pole selle teadmisega midagi. Sa ei saa selle teadmisega kedagi aidata. Oma ametis. Ei riiki, ei selle inimesi. Ja see on paganama raske. Tead? Aga tõenda ära, öeldakse sulle.