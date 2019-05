Danske rahapesušokk pani kahtluse alla pangasaladuse jätkusuutlikuse

„Me ei taha ohverdada privaatsust,“ lausus ta. „Kuid pangad peaksid saama võimaluse mõningat infot kaitstult vahetada. Tänapäeval saavad kurjategijad liiga kergesti tegutseda mitmete pankade klientidena.“

Veel vähemalt kaks Põhjamaade panka on jäänud vahele üha laienevas Eesti rahapesuskandaalis. Swedbanki kaudu oelvat liikunud enam kui sada miljardit dollarit potentsiaalselt kahtlast raha. Nordea Bank on võimaldanud ligi 800 miljoni dollari ulatuses küsitavaid tehinguid. Mõlemad on seotud Danske Banki afääriga.

Kaasaajal peavad pangad raporteerima kahtlastest tehingutest oma riigi rahapesu andmebüroodele. Need üksused töötavad koos prokuratuuriga uurimise osas, kuid teiste pankadega ei tohi informatsiooni vahetada. Seetõttu võtab potentsiaalse kuriteo juhtumi kokkupanek aega, kuid samal ajal on rahapesijatel võimalus rahapesuga jätkata.

Bergi sõnul peaks kaaluma pankadele loa andmist jagada omavahel informatsiooni enne kui politsei on kinnitanud illegaalse tegevuse juhtumi. Pangad on nagunii juba kogunud tunne-oma-klienti põhimõtete tõttu informatsiooni klientide kohta ning Põhjamaades käib juba töö ühtse süsteemi loomiseks, et kliente ei pommitataks infonõudmistega mitmetest pankadest.

Sellise ühtse infrastruktuuri korral saavad pangad Bergi sõnul näha, milliste klientidega on panga algatusel kliendisuhe lõpetatud, et nad ei saaks minna järgmisse panka.

Alates oktoobrist Danske Banki vastavuskontrolli juhtiv Philippe Vollot ütles, et üldiselt on üldise informatsiooni jagamise mõttel iva olemas, kuid privaatsus muudab raskeks kahtlase tegevuse raportite jagamise. Põhjus seisneb selles, et lõpuks võib selguda, et raportis olev klient võib osutuda süütuks.

„Selles, et kusagil süsteemis oleks võimakus, mis ei võimaldaks kurjategijatel ühest pangast teise kolida, oleks finantskuritegude vastu võitlemisel üliefektiivne,“ lausus ta. „Siin on aga teemaks andmekaitse regulatsioon ning tegelikult on vajalik filosoofiline debatt, kuskohast alustada. Kuhu me tõmbame joone?“